يوروبا ليغ: روما يبحث عن تعويض قاري لاخفاقاته المحلية

الرياص - اسماء السيد - باريس : يبحث روما الإيطالي عن تعويض قاري لإخفاقاته المحلية، عندما يحل على بورتو البرتغالي الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويحتل فريق العاصمة الإيطالية المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي رغم سلسلة من تسع مباريات بلا هزيمة في الدوري، إلا انه أقصي الأسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية على يد ميلان 1 3.

واحتاج روما للفوز على أينتراخت فرنكفورت الألماني 2 0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعة من أجل حجز مكان له بين المراكز الـ 24 الأوائل ومواجهة بورتو في الملحق المؤهل الى ثمن النهائي.

وسلط المخضرم كلاوديو رانييري، العائد لقيادة "الذئاب" للمرة الثالثة كثالث مدرب للفريق هذا الموسم، الضوء على نظام اللعب المالي النظيف عندما سأله الصحافيون غير مرة عن سبب عدم إنفاق النادي المزيد من الأموال في سوق الانتقالات الشتوية في محاولة لإنعاش حظوظه.

ورد المدرب البالغ 73 عاما في حديث لإذاعة "راي" بعد فوز روما 1 0 على فينيتسيا الأحد قبل أن يوقف المقابلة "سأطلب من الرئيس أن ينفق المزيد من الأموال، ويتعرض للإيقاف لثلاث أو أربع سنوات، وبهذه الطريقة لن نذهب إلى أوروبا، ولن نذهب إلى دوري أبطال أوروبا، وسنكون جميعا سعداء".

وكان جمهور روما قد صب جام غضبه على إدارته بعد قرارها مطلع الموسم إقالة المدرب "المحبوب" دانييلي دي روسي الذي ساعد النادي على احتلال المركز السادس في "سيري أ" الموسم الماضي بعد بداية متعثرة.

ولم تدم حقبه خلفه الكرواتي إيفان يوريتش طويلا حيث أقيل ايضا من منصبه في وقت كان الفريق يتقدم بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ولم يفلح روما في إنهاء الدوري بين الأربعة الاوائل منذ موسم 2017 2018، لكنه حقق نجاحا لافتا على المستوى القاري.

وبلغ روما الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي على الأقل في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، فيما كان الاستثناء الوحيد عندما قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز بمسابقة كونفرنس ليغ في موسم 2021 2022.

وما يريح روما بعض الشيء أنّ منافسه بورتو لا يدخل الى مواجهة الذهاب على أرضه، وهو في أفضل حالاته، إذ لم يحقق الفوز في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري البرتغالي وآخرها التعادل امام سبورتنغ متصدر الترتيب 1 1 الجمعة.

لكن بورتو، حامل لقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 تحت قيادة مورينيو نفسه، فاز بمواجهتيه القاريتين السابقتين أمام روما، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 2019 وتصفيات المسابقة ذاتها في موسم 2016 2017.

أياكس لمواصلة مطاردة حلمه القاري

كذلك، يتطلع أياكس الهولندي الى حجز مكان له في الدور ثمن النهائي عندما يواجه أونيون سان جيلواز البلجيكي، متسلحا بسلسلة من ستة انتصارات متتالية في الدوري أسهمت في احتلاله صدارة الترتيب.

واحتل العملاق الهولندي المركز الخامس في البطولة المحلية الموسم الماضي، الا أنه عاد الى حلته المعهودة هذا الموسم.

ويبحث فريق العاصمة الهولندية عن الظفر بلقبه القاري الأول منذ فوزه بلقبه الرابع في دوري الأبطال في عام 1995.

من جهة أخرى، يستضيف فنربهتشه بقيادة مورينيو نظيره أندرلخت البلجيكي، فيما يحل العملاق التركي الآخر غلطة سراي ضيفا على ألكمار الهولندي.

وكانت مباراة غلطة سراي الاخيرة في الدوري أمام أضنة ديمير سبور نهاية الأسبوع الماضي قد توقفت في الدقيقة 30 بعد انسحاب منافسه احتجاجا على قرار سابق باحتساب ركلة جزاء.

وهاجم فنربهتشه منافسه غلطة سراي في بيان، متهما غريمه التقليدي بـ "الإضرار بالدولة والاتحاد التركي لكرة القدم".