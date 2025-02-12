شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مجدى يغيب عن سيراميكا 6 أسابيع للإصابة بقطع في الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات عبد الله مجدى ظهير أيمن الفريق لمدة 6 أسابيع بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بقطع فى الضامة بعد الإصابة التى تعرض لها أمام فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile

وتعرض عبد الله مجدى لإصابة قوية خلال مباراة فاركو وخضع لأشعة أثبتت وجود قطع فى الضامة، ويحتاج اللاعب 6 أسابيع قبل العودة مجددا لمباريات سيراميكا.

يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، 4 لاعبين فى مباراة فريقه أمام زد فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى nile.

ويغيب عن سيراميكا كل من الجزائرى أحمد القندوسى تنفيذا لعقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بعد الطرد أمام سموحة، بجانب الثنائى جاستن آرثر وعبد الله مجدى اللذين حصلا على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو، بجانب عدم جاهزية محمد شكرى بعد التعافى من الرباط الصليبى.

ويتسلح نادى سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات محددًا بعد الهزيمة فى آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو فى بطولة الدورى، بعدما نجح فى تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية.