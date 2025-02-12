شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يتكفل بعلاج اللاعب المصاب ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كلف محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، بعلاج يوسف أحمد، اللاعب الذى تعرض لفقدان الوعى خلال منافسات بطولة الجمهورية للشباب تحت 17 و 18 سنة، على نفقة الاتحاد.

وتواصل الدهراوى الذى يتواجد حاليا في قبرص مع مسئولي منطقة الإسكندرية للكاراتيه وطلب منهم المتابعة مع أسرة اللاعب، ومتابعة حالة اللاعب وعلاجه على نفقة الاتحاد، والتواصل مع الأطباء للاطمئنان على حالة اللاعب.

وكانت بطولة الجمهورية التى تقام بالمركز الاولمبى بالأسكندرية، شهدت تعرض اللاعب يوسف أحمد إلى فقدان للوعى والسقوط خلال المنافسات، ونقله الى أحد المستشفيات بالأسكندرية حيث تقام البطولة.

وتتواجد بعثة منتخب الكاراتيه في قبرص للمشاركة في بطولة سيرياس A التي تقام في الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجارى.

