شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأهلي .. جروس يحذر زيزو من الإنذار الثالث أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، على تحذير أحمد مصطفى زيزو من التداخل مع لاعبى بتروجت في المباراة المقبلة المقرر لها الأحد المقبل ببطولة الدورى، أو العصبية و الاعتراض على التحكيم تجنبا للإنذار الثالث في المباراة.

وطلب جروس من زيزو تجنب الحصول على بطاقة صفراء، حتى لا يغيب عن الفريق أمام الأهلى في المباراة التالية، خاصة وأنه حصل على إنذارين الفترة الماضية، الأول كان أمام سيراميكا، والثانى أمام فاركو في الدورى، وحصوله على إنذار في المباراة المقبلة أمام بتروجت يعنى غيابه عن مباراة الأهلى.

كان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك كشف أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، لأن الإنذار الذى حصل عليه أمام فاركو هو الثانى له بعد إنذار سيراميكا، وليس الثالث.

فاركو ضد الزمالك

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.

ويفتقد فريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك، جهود 4 لاعبين من القوام الأساسى خلال مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة عن مباراة الأبيض المقبلة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء اليوم بعد الحصول على إنذارين.