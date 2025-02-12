شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على الجونة تاريخيا قبل مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق الجونة على ستاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى nile.

الجونة ضد الإسماعيلي .. التاريخ ينصف الدراويش

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل موقعة اليوم، حيث تعد مباراة اليوم التاسعة عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء سابق، حسم الإسماعيلى 8 مباريات لصالحه، في حين فاز الجونة في 4 مواجهات فقط، وتعادل الفريقان في 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 28 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

لقاء من المتوقع أن يكون صعبا على الفريقين، خاصة أن الدراويش تلقوا خسارة بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية أمام الزمالك بينما تعادل الفريق الساحلي سلبياً مع طلائع الجيش.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات.