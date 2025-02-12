شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يستقبل اللاعبين المحترفين قبل انطلاق معسكر منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اللاعبون المحترفون مواليد 2008 إلى القاهرة، ودخلوا معسكرا مغلقا قبل تجمع المنتخب الوطني للناشئين اليوم استعدادا للسفر إلي المغرب لخوض مباراتين وديتين هناك ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واستقبل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعبين المحترفين في بداية المعسكر وطالبهم ببذل قصاري جهدهم لنيل شرف تمثيل منتخب مصر.

واستدعي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس 7 لاعبين محترفين هم، أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دار مشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي)، عمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).