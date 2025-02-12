شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة كولر مع طبيب الأهلي تحدد موقف أشرف بن شرقي من لقاء الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأحمر من الانتظام في التدريبات الجماعية، ثم المشاركة في المباريات بدءا من مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ14 من عمر الدوري أو تأجيل انطلاقته مع الفريق الأحمر حتى مواجهة الزمالك يوم 22 فبراير الجاري في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع طبيب الأهلي لتحديد موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراة الإسماعيلي أو تأجيل الأمر إلى مباراة القمة أمام الزمالك، حيث سيتحدد موقف بن شرقي من مباراة الإسماعيلي بعد جلسة كولر مع الطبيب.

ومن المتوقع أن تتأجل عودة بن شرقي حتى مباراة الإسماعيلي، للحصول على قسط كافي من الراحة قبل المشاركة في المباريات.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.