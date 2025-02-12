شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يسجل سادس الأهداف العكسية في الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد جمال لاعب فريق فاركو، هدفا عكسيا في مباراة فريقه أمس أمام الزمالك بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى، والتي جمعت الفريقين بإستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل الهدف بالخطأ في مرماه ليتسبب فى خسارة فريقه ثلاث نقاط غالية .

ويٌعد هدف أحمد جمال هو الهدف العكسى السادس في بطولة الدورى هذا الموسم، حيث سبق وتم تسجيل 5 أهداف بنيران صديقة من لاعبى فرق سيراميكا، الإسماعيلى ،الأهلى، غزل المحلة والاتحاد السكندرى.

فاركو ضد الزمالك تنتهى بهدف عكسي

وقبل هدف أحمد جمال سجل عمرو الجزار لاعب غزل المحلة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه أمام حرس الحدود، محمد بيومى سجل أيضا بالخطأ أمام الحرس، وكذلك رامى ربيعة سجل في مرمى الأهلى لصالح بيراميدز، وأحرز كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى هدفا عكسيا في مباراة فريقه أمام الزمالك ، كما سجل محمد عادل بالخطأ في مرمى سيراميكا بمباراة الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على نظره فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما ، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء

