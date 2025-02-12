"أن بي ايه": ليكرز يتعاقد مع العملاق الاوكراني أليكس لين

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : وقع العملاق الاوكراني أليكس لين عقد انتقال حر مع لوس أنجليس ليكرز، بحسب ما أعلن النادي المنافس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" الثلاثاء.

وجاء التعاقد مع لين عقب فشل صفقة التبادل الهادفة لضم مارك ويليامس من شارلوت هورنتس.

وانضم لين (2.13م و31 عاما) الذي يخوض موسمه الثاني عشر في الدوري الى صفوف ليكرز، سادس ناد سيلعب معه في مسيرته، بعد ثلاثة أيام من الاستغناء عنه من قبل واشنطن ويزاردز.

وسبق أن قدم ليكرز عرضا لهورنتس من أجل الظفر بخدمات ويليامس قبل إغلاق الفترة المخصصة لصفقات التبادل، الا أن لاعب الارتكاز فشل في الإختبار البدني بحسب ما أفادت تقارير إعلامية ليتم إلغاء الصفقة.

وبقي ليكرز بحاجة لتعزيز مركز الإرتكاز بعد رحيل النجم أنتوني ديفيس الى دالاس مافريكس في صفقة تبادل مدوية مقابل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش.

ووجد ليكرز بلين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام الى إنديانا بايسرز ضالته المنشودة.

وكان لين قد احتل المركز الخامس في قائمة درافت لعام 2013 من قبل فينيكس صنز حيث أمضى خمسة مواسم قبل أن ينتقل الى أتلانتا هوكس، ساكرامنتو كينغز، تورونتو رابتورز وواشنطن ويزاردز قبل أن يعود الى ساكرامنتو لثلاثة مواسم ونصف الموسم، ثم يعود مجددا الى ويزاردز في صفقة تبادل شملت ثلاثة فرق الاسبوع الماضي.

وبلغ معدل لين 6.7 نقاط و5.3 متابعات في 680 مباراة خاضها في الدوري، لكنه شارك أساسيا في خمس مباريات فقط خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وبلغ معدله 1.4 نقطة و1.8 متابعة في المباراة الواحدة مع ساكرامنتو هذا الموسم.