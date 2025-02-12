شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود لحراسة الزمالك في الدورى بعد غياب 210 يوما والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المشاركة مع فريقه في مباراة بتروجت المقبلة ببطولة الدورى، وذلك بعد تأكد غياب محمد عواد عن المشاركة مع الفريق في المباراة للحصول على الإنذار الثالث.

وكان محمد عواد حصل على إنذار في مباراة الزمالك التي أقيمت أمس أمام فاركو بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى، وهو الإنذار الثالث له، ليغيب عن مواجهة بتروجت المقبلة.

وتأتى عودة صبحى للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى بعد فترة غياب، حيث كان آخر ظهور له في حراسة مرمى الأبيض أمام أنيمبا النيجيري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة التى اقيمت يوم 19 يناير الماضى وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف.

وتٌعد مباراة بتروجت المقبلة هي أول ظهور لمحمد صبحى مع الزمالك في بطولة الدورى خلال الموسم الجارى، حيث لم يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق في أي مباراة ببطولة الدورى خلال هذا الموسم.

وكان آخر ظهور لمحمد صبحى في حراسة عرين الزمالك بالدورى فى الموسم الماضى منذ 210 يوم وبالتحديد يوم 21 يوليو أمام الداخلية وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى، بالمباراة التى تقام الأحد المقبل، ويدخل الفريق المباراة برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 3 مباريات.