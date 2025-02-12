موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود اليوم في دورى nile والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق بيراميدز عن استعادة صدارة ترتيب الدورى عندما يواجه نظيره حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

ويلتقى فريق بيراميدز وحرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، في لقاء لن يكون سهلاً على الفريق السماوى فى ظل العروض القوية التى تقدمها كتيبة محمد يوسف المدير الفنى للحرس مؤخراً.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

تذاع مباراة بيراميدز وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورتس في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من النجوم القدامى للكرة المصرية.

ترتيب حرس الحدود وبيرميدز

يقع حرس الحدود فى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 لقاءات، بينما يملك بيراميدز 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

وجاء فريق بيراميدز فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.

في سياق متصل يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.