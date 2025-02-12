شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد 4 لاعبين أمام زد اليوم في الدورى.. القندوسى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، 4 لاعبين في مباراة فريقه أمام زد في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى nile.

ويغيب عن سيراميكا كل من الجزائرى أحمد القندوسى تنفيذا لعقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بعد الطرد أمام سموحة، بجانب الثنائى جاستن آرثر وعبد الله مجدى اللذين حصلا على الإنذار الثالث في مباراة فاركو، بجانب عدم جاهزية محمد شكرى بعد التعافى من الرباط الصليبى.

ويتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات محددًا بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري، بعدما نجح في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادمًا من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف.

يخوض سيراميكا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات، بينما يحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات.