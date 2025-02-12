شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم الأربعاء.. الأهلى في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" برصيد 29 نقطة، قبل مواجهات اليوم الأربعاء، الذى تجمع بين الإسماعيلى والجونة، سيراميكا وزد في الرابعة مساء، والمصرى والبنك الأهلى، وحرس الحدود وبيراميدز في السابعة مساء.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى برصيد 27 نقطة خلف المتصدر الأهلى برصيد 29 نقطة، ولديه فرصة استعادة الصدارة حال تحقيق الفوز اليوم على حرس الحدود، فيما يقبع الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الفوز على فاركو.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقى فريق بيراميدز الحدود فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع حرس الحدود، في لقاء لن يكون سهلاً على الفريق السماوى فى ظل العروض القوية التى تقدمها كتيبة محمد يوسف المدير الفنى للحرس مؤخراً.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

تذاع مباراة بيراميدز وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورتس في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من النجوم القدامى للكرة المصرية.

ترتيب حرس الحدود وبيرميدز

يقع حرس الحدود فى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 لقاءات، بينما يملك بيراميدز 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

وجاء فريق بيراميدز فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.