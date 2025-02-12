شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي على كتف إمام عاشور اليوم لتحديد موقفه من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي على الكتف على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها بعدما تعرض لكدمة قوية في الكتف خلال مباراة غزل المحلة أمس الثلاثاء.

وتعرض إمام عاشور لـ كدمة في الكتف نتيجة سقوطه على الأرض، وتم استبداله بعد تلك الإصابة مباشرة، حيث رفض الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المجازفة باللاعب خشية من تفاقم الإصابة وافتقده لفترة طويلة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كاف من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.