شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية اليوم فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، بإقامة 4 مباريات قوية؛ تجمع الجونة مع الاسماعيلى وزد اف سى مع سيراميكا والمصري البورسعيدى مع البنك الاهلى وأخيراً بيراميدز مع حرس الحدود.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.