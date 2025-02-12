شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده..عبد الله السعيد يودع قميص الفراعنة بقرار الاعتزال الدولى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، أعلن عبد الله السعيد نجم الزمالك الاعتزال الدولى بعد مشاركته ضمن قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتى أقيمت في الكاميرون.

وكتب السعيد 6 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعلن اعتزاله اللعب الدولي قائلا، "فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل"، وأضاف، "الحمدلله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدى لسنين طويلة فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول".

وتابع، "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللى تشرفت بالعمل معاهم فى كل المراحل ، والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللى أتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر".

وأكمل، "قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال ، وفى النهايه كل التوفيق لأخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجايه وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع عبد الله السعيد من بيراميدز، لمدة موسم ونصف، خلال الانتقالات الشتوية يناير 2024 .

عبد الله السعيد خاض 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرين.