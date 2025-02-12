"أن بي ايه": تاونز يقود نيكس للتفوق على بايسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز بتسجيله 40 نقطة فريقه نيويورك نيكس لتخطي إنديانا بايسرز 128 115 في المباراة التي جمعت بين الناديين اللدودين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

وقدم تاونز مباراة شاملة من خلال التقاطه 12 متابعة، إضافة الى خمس تمريرات حاسمة وثلاث كرات مسروقة ليتلقى بايسرز الخسارة على أرضه وأمام جمهوره.

وتُعد مواجهة بايسرز نيكس من الاكثر حدية في الدوري، حيث بلغت مداها الاقصى خلال فترة التسعينيات عندما التقى الفريقان في الادوار النهائية "بلاي أوف" ست مرات بين العامين 1993 و2000.

لكن نيكس نجح في التفوق هذه المرة في المواجهة الثالثة والاخيرة ضمن الموسم المنتظم الحالي بعدما كان كل فريق قد فاز بمواجهة سابقا.

وأحرز أيضا من جانب نيكس جوش هارت 30 نقطة وأضاف مايلز ماكبرايد 15 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء بما فيها 4 ثلاثيات ناجحة من أصل 4 محاولات. في المقابل، اكتفى جالن برونسون بثماني نقاط.

ومن جانب إنديانا، سجل الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة.

ورفع نيكس رصيده الى 35 فوزا و18 خسارة في المركز الثالث ضمن ترتيب المنطقة الشرقية، فيما بات في رصيد إنديانا الرابع 29 فوزا و23 خسارة.

وفي المباريات الاخرى، تلقى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خسارته الرابعة تواليا بسقوطه على أرضه امام تورونتو رابتورز 103 106.

وعانى سيكسرز من ليلة عصيبة كان أبرزها ارتكاب نجمه جويل إمبيد كرة ضائعة "تورن أوفر" مكلفة بينما كان فيلادلفيا يحاول خطف الفوز في الثواني القاتلة.

وفي الوقت الذي كان سيكسرز متأخرا 103 105، وجد إمبيد نفسه في موقف جيد للتسديد من خارج القوس الا أنه فضل الاختراق نحو السلة قبل أن يخسر الكرة.

وحقق ديترويت بيستونز فوزا كبيرا على شيكاغو بولز 132 92.

وفي أريزونا، تغلب ممفيس غريزليز ثاني المنطقة الغربية على فينيكس صنز 119 112.