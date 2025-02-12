شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ دراسة الإسماعيلي بالفيديو قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على دراسة فريق الإسماعيلي بالفيديو، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الدراويش وطريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق الأصفر تحت قيادة حمد إبراهيم، وأهم اللاعبين في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لتخطي عقبة الإسماعيلي ومواصلة المنافسة على تصدر مسابقة الدوري.

ويرغب كولر في معرفة طريقة لعب الدراويش وحالته في الوضعية الهجومية وكذلك في وضعية الدفاع وتحضير الهجمة، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في نقل الكرة من الخلف إلى الأمام واختراق صفوف الفريق المنافس وأبرز الجمل الفنية التي يعتمد عليها في الاستحواذ على اللعب وفتح ثغرات بين صفوف المنافسين.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.