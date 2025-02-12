شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد فتح ملف تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتح ملف التجديد لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، حيث من المقرر عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، والوصول الى اتفاق بين الطرفين سواء بالتجديد والبقاء مع الأبيض أو عدم الاتفاق و الرحيل عن الفريق.

ومن المقرر أن يتم فتح ملف تجديد عبد الله السعيد، وعمر جابر والونش حيث تنتهى عقودهم أيضا بنهاية الموسم.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الجلسة القادمة ستشهد إعادة الاتفاق بين الزمالك وزيزو خاصة وأن الأيام الماضية شهدت اختلاف في الاتفاقات، وهو ما ستشهده الجلسة المقبلة بالوصول الى حل خاصة وأن اللاعب متمسك بالزمالك والبقاء في ميت عقبة.

في المقابل أكد مصدر مسئول بالزمالك أن زيزو سيجدد عقده مع الفريق في أقرب وقت ممكن، وستفرح الجماهير خلال الساعات المقبلة.

وكان مجلس الزمالك قد أرجأ ملف تجديد عقود اللاعبين لبعد نهاية القيد الشتوى، و صرف جزء من مستحقات اللاعبين ، وهو ما تم خلال الأيام الماضية حيث تسلم اللاعبون نسبة 25% من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى، وتم التعاقد مع 4 صفقات جديدة وهم أحمد حسام قادما من الجونة، ومحمود جهاد من فاركو، صلاح الدين مصدق من الزمامرة المغربى، والتونسى أحمد الجفالى من الاتحاد المنستيرى.