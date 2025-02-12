شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز يتحدى طموح حرس الحدود في الجولة 13 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يتحدى بيراميدز طموح نظيره حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء لن يكون سهلاً على الفريق السماوى فى ظل العروض القوية التى تقدمها كتيبة محمد يوسف المدير الفنى للحرس مؤخراً.

ويقع حرس الحدود فى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 لقاءات بينما يملك بيراميدز 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

وجاء فريق بيراميدز فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.

في سياق متصل يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.