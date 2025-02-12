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اليوم.. بيراميدز يتحدى طموح حرس الحدود في الجولة 13 من الدورى

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اليوم.. بيراميدز يتحدى طموح حرس الحدود في الجولة 13 من الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:30 ص

يتحدى بيراميدز طموح نظيره حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الممتاز فى لقاء لن يكون سهلاً على الفريق السماوى فى ظل العروض القوية التى تقدمها كتيبة محمد يوسف المدير الفنى للحرس مؤخراً.

ويقع حرس الحدود فى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12  مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 لقاءات بينما يملك بيراميدز 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

وجاء فريق بيراميدز  فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.

في سياق متصل يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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