شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إعادة التدوير لإراحة الأساسيين في الأهلي بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي على عودة سياسة التدوير في مباريات الدوري القادمة عقب مواجهة قمة الدوري أمام الزمالك، مع عودة اللاعبين المصابين والذين قاربوا على إنهاء برنامجهم العلاجي والمشاركة في المباريات، حيث شهدت الفترة الماضية عدم وجود تدوير بسبب النقص الحاد في عدد اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابات.

وينوي مارسيل كولر منح راحة لبعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في الفترة الماضية ولم يحصلوا على راحة كافية مثل إمام عاشور ومروان عطية ورامي ربيعة وحسين الشحات ، خشية من تعرضهم للإجهاد او الإصابة مع منح الفرصة للاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الأخير وكذلك اللاعبين العائدين من الإصابات.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.