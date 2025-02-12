شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى يواجه البنك الأهلى فى الجولة 13 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المصري البورسعيدى نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدورى فى مباراة لا يمكن التكهن بنتيجتها خاصة أن الفريقين يؤديان بشكل جيد فى اللقاءات الأخيرة ويرغب كلاً منهما فى استمرار العروض القوية.

المصري يملك فى رصيده 22 نقطة احتل بهم المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري،من 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن،برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ونجح النادي المصري فى التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري، وأحمد أيمن منصور إلى مودرن سبورت.

واكتفى فريق البنك الأهلي بالتعاقد مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد ضم حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط.