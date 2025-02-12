شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد منتصف إبريل المقبل موعدا مبدئيا لنهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم منتصف شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024/2025، وذلك بعد الإعلان عن جدول مباريات دور الـ 8 وقبل النهائي للبطولة، حيث تترقب الجماهير مواجهات قوية في الأدوار الحاسمة، حيث تسعى الفرق الكبرى لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

ووفقًا لما أعلنته إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ستنطلق مباريات دور الـ 8 يوم الثلاثاء 11 مارس 2024، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن سبورت مع فريق سموحة في مباراة منتظرة، وفي اليوم ذاته، يواجه نادي الجونة نظيره نادي سيراميكا في لقاء قوي يسعى خلاله الفريقان لحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتستكمل مواجهات دور الـ 8 يوم الأربعاء 12 مارس 2024، حيث يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب مع نادي إنبي في مواجهة مرتقبة بين فريقين يقدمان مستويات قوية في البطولة. كما ستقام مباراة أخرى تجمع الفائز من مواجهة غزل المحلة وفاركو مع الفائز من مباراة البنك الأهلي والمصري، لتحديد الطرف الأخير في الدور نصف النهائي.

أما مواجهات نصف النهائي، فمن المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت 14 و15 مارس 2024، حيث يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية يوم الجمعة، فيما يواجه الفائز من المباراة الثالثة الفائز من المباراة الرابعة يوم السبت.