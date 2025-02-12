الامارات | استاد الأهلي المصري بتكلفة 4 مليارات جنيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة "القلعة الحمراء" لإدارة المنشآت لتمويل إنشاء استاد الأهلي المصري والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد بقيمة 4 مليارات جنيه مصري.

وقالت بلتون في بيان إن هذا المشروع، الذي يُطلق عليه مشروع القرن، من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر.