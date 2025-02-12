الامارات | إينتراخت فرانكفورت رفض التعاقد مع رونالدو في 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت ماركوس كروشه، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كان معروضاً على الفريق عقب فوزه بلقب الدوري الأوروبي في 2022.

قال كروشه لمدونة "فرازنماهر" الصوتية التابعة لصحيفة "بيلد": "تم التواصل مع المتحدث باسم مجلس الإدارة أكسيل هيلمان في ذلك الوقت، جاء إلى مكتبي وقال بإمكاننا التعاقد مع رونالدو، قلت لابد وأنك تمازحني".

وفي ذلك الوقت فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرحل رونالدو بعدها عن أولد ترافورد.

وأرسل وكيل أعمال رونالدو مقترح إبرام صفقة انتقال إلى فرانكفورت، لكن كروشه قال إنه لم يقرأه.

وأشار كروشه: "كان واضحاً بالنسبة لنا أن الأمر غير منطقي، تحدثت إلى فابيو باراتيتشي المدير السابق ليوفنتوس، بشأن قدرة رونالدو على تغيير النادي وأنك تضطر إلى حجز فنادق أخرى لأن الأنظار تكون مسلطة بشكل أكبر، رونالدو كان كبيراً للغاية على إينتراخت".

ورحل رونالدو عن مانشستر وانضم إلى النصر السعودي بموجب عقد سخي.