شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يصطدم بـ زد فى الجولة 13 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق سيراميكا في الرابعة عصر اليوم الأربعاء بقيادة أيمن الرمادي مع زد بقيادة مديره الفنى مجدى عبد العاطي على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري،فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما خاصة أن الفريقين يمتلكان مدربين على مستوى عالٍ.

يدخل زد المباراة محتلاً المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات بينما يخوض سيراميكا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات.

ويتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات محددًا بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري،بعدما نجح في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ4 صفقات قوية.

وتعاقد سيراميكا مع محمد رضا بوبو قادمًا من بيراميدز، والجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسمين ونصف.