شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى والبنك الأهلى في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، تحدياً قوياً في بطولة الدوري، عندما يلتقي بنظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء، بالمسابقة المحلية.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

تقام مباراة المصرى والبنك الاهلى في السابعة مساءً باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة المصرى والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة المصرى والبنك الاهلى في بطولة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ترتيب المصرى في الدوري

انفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ترتيب البنك الاهلى في الدوري

يحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.

صفقات البنك الاهلى

اكتفى فريق البنك الأهلي بالتعاقد مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد ضم حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط.

صفقات المصرى

نجح النادي المصري فى التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري، وأحمد أيمن منصور إلى مودرن سبورت.