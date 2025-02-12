شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستفسر عن كثرة الإصابات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي عن سبب كثرة الإصابات التي تلاحق لاعبى الأبيض في الفترة الأخيرة،سواء فى المباريات أو التدريبات.

وطلب جروس من الجهاز الطبى الوقوف على سبب الاصابات المتكررة ، خاصة وأن هذه الاصابات تؤثر على الفريق سلبا فى ظل غياب أكثر من لاعب فى الوقت الذى يخوض فيه الفريق مباريات هامة.

وتعرض أحمد فتوح خلال الساعات الماضية إلى إصابة في الركبة، ومن قبله عبد الله السعيد والذى كان يشكو من آلام في الظهر والسمانة، وعمر جابر الذى كان يعانى من شد في العضلة الخلفية، بخلاف الونش واللاعبين الذين يعانون من قطع في الرباط الصليبى وهم حمزة المثلوثى وأحمد حمدى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت فى المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل.