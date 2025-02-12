شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الجونة في الجولة 13 من الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الجونة مع الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة فى لقاء من المتوقع أن يكون صعب على الفريقين خاصة أن الدراويش تلقوا خسارة بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية أمام الزمالك بينما تعادل الفريق الساحلي سلبياً مع طلائع الجيش.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات.

في سياق مختلف جدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.