شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع مع طبيب الأهلي موقف العائدين من الإصابة قبل مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.