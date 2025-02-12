شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة بتروجت بالجولة الجديدة ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري.

ويركز الجهاز الفني للزمالك، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في دوري nile



مباراة الزمالك وبتروجت تقام فى الرابعة عصر الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.