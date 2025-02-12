شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة بتروجت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صفحة مباراة فاركو بالجولة الثانية عشر، وبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجت في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل.

وطلب جروس من الجهاز المعاون تجهيز فيديوهات لفريق بتروجت لدراسة الفريق و الوقوف على نقاط القوة والضعف في بتروجت، وتحديد الخطة التي سيواجه بها الفريق المنافس في المباراة المقبلة.

ولم يحسم كريستيان جروس قراره النهائي من أجل علاج النقص العددى في مركز صانع اللعب بالزمالك، ومازال الخواجة البرتغالي يضع العديد من الحلول لعلاج تلك الأزمة، لاسيما وأن الزمالك لم يتعاقد مع صانع لعب خلال الميركاتو الشتوى المنقضى.