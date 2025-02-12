شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينطلق اليوم الأربعاء، المعسكر المغلق لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذى يقوده أحمد الكاس، ويستمر المعسكر لمدة أسبوع، على أن تتخلله بعض المباريات الودية التي لم يستقر الجهاز عليها حتى الآن.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر، المعسكر المغلق لمنتخب الناشئين مواليد 2008، لخوض عدد من المباريات الودية للاستقرار على القائمة التي تشارك معه في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب مارس المقبل.



استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباراتي منتخب الناشئين مواليد 2008 مع تركيا حتى نهاية أمم أفريقيا، التي تنطلق بالمغرب الشهر المقبل للمنتخبات تحت 17 سنة.



وكان مقررا أن يلتقي منتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس، مع نظيره التركي خلال فبراير الجاري، لكن تم تأجيل هاتين المواجهتين نظرا لحاجة المنتخب للاحتكاك مع منتخبات أفريقية.



وخلال معسكره الأخير، فاز المنتخب الوطني للناشئين (مواليد 2008 ) على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، وسجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من، عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.