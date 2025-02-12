شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: روشتة بوساكا وأوسكار للحكام بين التطبيق الجيد والنسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن ورشة الـ48 ساعة لتطوير التحكيم التى أقامها اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة بالهدف يومى الأحد والاثنين الماضيين بحضور السويسرى مسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالفيفا، والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولى إلى لجنة الحكام الرئيسية جاءت مثمرة بشكل كبير، بعدما شهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب.

وركز ماسيمو بوساكا فى المحاضرة النظرية على عدة عناصر مهمة جدا يجب أن يتصف بها الحكم الجيد، أبرزها الشخصية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وأنه صاحب قرار دون أن ينتظر المساندة من حكم تقنية الفيديو، أى أن الحكم لا بد أن يعتمد على نفسه بشكل كبير، وأيضا لا بد أن يحسن الفهم والتطبيق الجيد للقانون، مؤكدا أنه كلما قل تدخل حكم الفيديو كلما أثبت الحكم أنه ذو قدرة فنية عالية ولديه ثقافة الفهم والتطبيق الجيد لنصوص القانون.

ولا يأتى هذا إلا المتابعة لكل ما هو جديد وأيضا تصحيح الأخطاء بعد كل مباراة، حتى يتم تداركه فى المباريات المقبلة، هذا إذا أراد الحكم أن يكون دائما متميزا فنيا وذهنيا ولائقا لإدارة أى مواجهة.

فى الوقت الذى ركز الكولومبى أوسكار خلال التدريبات العملية على تحركات الحكم فى الملعب وزوايا الرؤية التى تسهل مهمة الحكم فى اتخاذ القرارات الفنية والإدارية الصحيحة.

لكن يبقى شىء مهم جدا نتمنى أن يكون هناك تطبيق جيد من الحكام خلال ظهورهم فى المباريات، ويكون هناك تطبيق مناسب طبقا للقانون لما تم فهمه خلال ورشة الـ48 ساعة، إلى جانب أنه لا بد أن نرى تطبيقا مختلفا من حكم تقنية الفيديو فى الفترة المقبلة حتى نشعر أن هناك استفادة بشكل جيد لهذه الورشة التى شملت إلقاء الضوء على بعض من النقاط المهمة جدا سواء لحكم الساحة أو حكم تقنية الفيديو المساعد.



السويسرى مسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالفيفا