الامارات | 220 ألف درهم غرامات أندية المحترفين.. وشباب الأهلي في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من سجلات اتحاد كرة القدم، أن قيمة الغرامات المالية الموقَّعة على أندية دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم للموسم الكروي الحالي 2024-2025، بلغت، حتى الجولة الـ14 من المسابقة، 220 ألف درهم فقط.

وكشفت الإحصائية عن تعرض أربعة أندية فقط من أصل 14 للغرامات المالية الانضباطية، هي شباب الأهلي والشارقة والوصل والبطائح، في حين خلت سجلات 10 أندية هي: الوحدة والجزيرة والعين، والنصر واتحاد كلباء وعجمان، وبني ياس ودبا الحصن، وخورفكان والعروبة، من أي غرامات انضباطية.

ويتصدر شباب الأهلي قائمة أكثر الأندية تعرضاً للغرامات الانضباطية بعدما تم تغريمه 95 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية والتلفظ على لاعب الفريق المنافس، كما تم أيضاً تغريم النادي 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، وجرى أيضاً تغريم شباب الأهلي 30 ألف درهم لقيام جماهيره بارتكاب أفعال خارجة عن الروح الرياضية، و10 آلاف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف لاعب نادي شباب الأهلي، برنو كاسكاردو ليموس، مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف درهم للقيام بحركة غير مهذبة تجاه زميله.

وحصل نادي الشارقة على المرتبة الثانية من حيث قيمة الغرامات الانضباطية بـ75 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب، كما تم تغريم النادي أيضاً 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات في المباراة الواحدة، وتم تغريم النادي 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة.

وجاء الوصل في المركز الثالث بتغريمه 40 ألف درهم لقيام جماهيره بأفعال خارجة عن الروح الرياضية، وحلَّ نادي البطائح في المركز الرابع بـ10 آلاف درهم بعدما تمت معاقبة لاعبه سعيد جمعة بتغريمه 10 آلاف درهم للتصريحات الإعلامية المُسيئة التي أدلى بها عقب انتهاء المباراة.

من جهته، قال وكيل اللاعبين والمحلل الرياضي، وليد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن هناك أسباباً عدة وراء تراجع قيمة الغرامات المالية الانضباطية بحق الأندية في الدوري من بينها ضعف البطولة فنياً، وتراجع حدة المنافسة بين الفرق خصوصاً الفرق الكبرى، وضعف الحضور الجماهيري بالمدرجات في المباريات خلافاً لما كانت عليه الحال في السابق، إذ لا يتعدى عدد الحضور الجماهيري بعض مئات من المشجعين خصوصاً في أغلب المباريات الكبرى هذا الموسم».

وأضاف الشامسي: «عندما يكون التنافس كبيراً بين الفرق، وكذلك نوعية ومستوى اللاعبين والمدربين تزداد المخالفات والعقوبات الانضباطية التي توقعها لجنة الانضباط، على الجماهير وعلى الإداريين واللاعبين والمدربين والأندية، بسبب الشغف وحدة المنافسة في الملعب وغيرها، لكن في الفترة الأخيرة غابت حدة التنافس عن دورينا، كما غابت المباريات الجماهيرية التي كنا نشاهدها في السابق».

وتابع: «على سبيل المثال، المتابع لمباريات فريق شباب الأهلي المتصدر والشارقة الوصيف في قمة الدوري، يشاهد حضوراً جماهيرياً كبيراً يصل إلى نحو 10 آلاف أو 15 ألفاً مثلما كان يحدث في السابق، بينما بقية مباريات الدوري في الفترة الأخيرة لا يحضرها سوى بضع مئات من الجماهير، وأكبر مباراة لا يتعدى عدد الحضور الجماهيري فيها 4000 أو 5000 مشجع، وهذا يدل على تراجع الدوري».

وأكمل: «وجود المخالفات والغرامات الانضباطية معناها أن الدوري ساخن، كما أن كثرة العقوبات الانضباطية تعطي مؤشراً إلى قوة التنافس بين الفرق، وهذا الأمر ينطبق على أغلب الدوريات الكبرى في العالم، مثل مباريات ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وغيرها من الأندية العالمية الكبرى».

. 10 أندية خلت سجلاتها من أي عقوبات انضباطية.