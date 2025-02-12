الامارات | الفجيرة يتصدر «الهواة» بالأداء والنتائج والأرقام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الفجيرة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه حتا (2-1) في مباراة قوية حافلة بالمردود الفني المميّز، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بختام الجولة الـ14.

وبذلك واصل الفجيرة سلسلة من الأداء والنتائج والأرقام المميّزة، محققاً انتصاره السابع على التوالي في الموسم الحالي، وبات مرشحاً قوياً للتأهل إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، كما أصبح ثاني أفضل خط هجوم في الموسم، وواصل هدافه الفرنسي ساندر بنبشير صدارته جدول الهدافين.

وفي ختام الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى، استمر التنافس القوي على بطاقة التأهل الثانية، بعدما صعد الظفرة إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على العربي الذي يملك الرصيد نفسه، حيث فاز الظفرة على «غلف إف سي» (5-1)، بينما فاز العربي على يونايتد (3-0)، وصعد دبا إلى المركز الرابع بعد فوزه على الحمرية (4-1)، كما حسّن فريق الإمارات (الصقور) مركزه إلى الثامن بعد فوزه على مصفوت بهدف نظيف ووصل إلى النقطة 18، وتمكن غلف يونايتد من الابتعاد من ذيل الترتيب بعد تغلبه على فريق الذيد (3-2) ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.. وتنطلق الجولة الـ15 يوم الجمعة المقبل، وتقام على مدى ثلاثة أيام، وفي ما يلي أبرز المشاهد من الجولة الـ14:

أهداف المواطنين

شهدت الجولة الماضية تسجيل اللاعبين المواطنين أربعة أهداف فقط، في رقم منخفض قياساً بالجولات الماضية، جاءت عن طريق لاعبي الظفرة أحمد العطاس وريان يسلم في مرمى «غلف إف سي»، ولاعب العربي راشد عيسى في مرمى يونايتد، ولاعب الحمرية جمال عبدالناصر في مرمى دبا.

سابع انتصار

حقق الفجيرة انتصاره السابع على التوالي في الموسم الحالي بعد فوزه على حتا (2-1)، وهي سلسلة انتصارات متتالية لم يحققها أي فريق في الموسم الحالي، فضلاً عن كونه رد اعتباره عن أول خسارة تعرض لها الفجيرة مطلع الموسم بهدف نظيف.

غياب التعادلات

شهدت الجولة تحقيق ستة انتصارات لمصلحة فرق الفجيرة، والظفرة، والعربي، والإمارات، وغلف يونايتد، ودبا، وبعدد كبير من الأهداف، إذ بلغ مجموعها 23 هدفاً في ست مباريات، ما يعكس القوة الهجومية للفرق.

رباعيات دبا

تمكن فريق دبا من تحقيق الرباعية الثانية خلال سبعة أيام، وفي جولتين متتاليتين، بعد أن فاز على الحمرية (4-1)، بينما فاز على الجزيرة الحمراء (4-0) في الجولة التي سبقتها، وتحققت النتيجتان بإشراف المدرب المواطن محمد عبيد الخديم.

صدارة الهدافين

واصل لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، صدارته لترتيب الهدافين في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى برصيد 13 هدفاً بعد تسجيله للهدف الحاسم في مرمى حارس حتا سالم خيري.

كما أصبح هدف بنبشير خامس هدف يسجله اللاعب في ثلاث مباريات متتالية خلال الموسم الحالي في رقم نادر بمنافسات الدرجة الأولى.

ردّ الاعتبار

ردّ فريق الإمارات الاعتبار لنفسه بتغلبه على فريق مصفوت بهدف نظيف، بعد أن كان الفريق قد تعرض لخسارتين متتاليتين في مطلع الموسم (3-0) في بطولة الدوري و(1-0) في كأس رئيس الدولة.