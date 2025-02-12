الامارات | شباب الأهلي يواجه الوحدات الأردني في مهمة آسيوية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق شباب الأهلي تحدياً جديداً في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحلّ ضيفاً على فريق الوحدات الأردني عند الساعة 18:00 مساء بتوقيت الإمارات، في ذهاب دور الـ16 من البطولة التي تقام على استاد عمان الدولي في وسط العاصمة الأردنية.

ويبحث متصدر ترتيب دوري المحترفين الإماراتي عن العودة من الأردن بنتيجة إيجابية، قبل خوض لقاء العودة على استاد راشد يوم 19 الجاري.

وصعد شباب الأهلي إلى دور الـ16 عقب تصدره المجموعة الآسيوية الرابعة برصيد 13 نقطة، بينما صعد الوحدات وصيفاً للمجموعة الثالثة التي تصدرها فريق الشارقة، بعد أن حقق ممثل الأردن 11 نقطة.

وغادرت بعثة شباب الأهلي، أول من أمس، متوجهة إلى الأردن، ولم يغب عن البعثة سوى اللاعب سعيد سليمان الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء المباراة الأخيرة أمام عجمان.

وكان مدرب شباب الأهلي قد أكد عودة يحيى الغساني إلى التدريبات، والتحق بالبعثة عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به عقب عودته من المنتخب المشارك في بطولة الخليج بالكويت في ديسمبر الماضي.

ونجح شباب الأهلي في ضم صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي انتهت أمس، وهما الأوروغوياني داميان غرسيا، والبرازيلي ماتيوس هنريكي، وتم تسجيل اللاعبين في فئة المقيمين وهما من المواهب الشابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي لفريق شباب الأهلي، باولو سوسا، بقوته الضاربة الهجومية للبحث عن نتيجة إيجابية تسهل من مهمة مباراة العودة والصعود إلى دور الثمانية، بحثاً عن اللقب الآسيوي الذي يعد مهماً ويبحث عنه الفريق هذا الموسم وسط المنافسة على بطولات عدة.