الامارات | منتخب التزلج الحر يختتم مشاركته في «الألعاب الآسيوية الشتوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني للتزلج الحر، أمس، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقامة حالياً في مدينة هاربين الصينية، حيث خاض عبدالله الرشيد وسلطان الكندي منافسات فئة التزلج الحر (رجال) التي شهدت مشاركة 11 لاعباً من ست دول، حيث حقق عبدالله الرشيد المركز السابع، فيما حلّ سلطان الكندي في المركز الثامن.

وتوّج الياباني كاسامورا راي بذهبية المركز الأول في مسابقة التزلج الحر، فيما فاز مواطنه إيتو روكا بالميدالية الفضية، وفاز التايلاندي بول هنري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأكد سلطان الكندي ضرورة المشاركة الدائمة في المحافل الرياضية الكبرى، والتركيز على رفع اسم الإمارات عالياً، من خلال الجدية والالتزام بالتدريبات والاستفادة من كل المشاركات، معبراً عن اعتزازه بالحضور الإيجابي في الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين، ضمن وفد الإمارات، لكونها انطلاقة جديدة ومشاركة مهمة على الصعيد القاري.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، محمد خادم، أن الاتحاد يستهدف دائماً من خلال مشاركاته على جميع الصعد عنصرين رئيسين، يتمثل الأول في المنافسة وبذل الجهد لتقديم أفضل النتائج باسم الإمارات، فيما يتضمن العنصر الثاني الجانب الخاص بالتعلّم واكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع نهاية كل محفل.

وأشار محمد خادم إلى أنه كلما زاد حجم الاستفادة من المشاركات، ارتفعت معها جاهزية الرياضيين واستعدادهم لخوض المحافل المقبلة بثقة وكفاءة عالية، موضحاً أن مرحلة المنافسة على المراكز الأولى وحصد الميداليات الملونة باتت قريبة للغاية، في ظل الالتزام الكبير والجدية الملموسة من اللاعبين في تدريباتهم ومعسكراتهم الداخلية والخارجية.