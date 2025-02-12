الامارات | 435 معاملة قيد في «الانتقالات الشتوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، فترة الانتقالات الثانية للاعبين المحليين والأجانب في كرة القدم «الانتقالات الشتوية» للموسم الرياضي 2024-2025، التي استمرت منذ يوم 15 يناير الماضي، إذ بلغت معاملات قيد هذه الفترة، من استبدال وإعارة وانتقال وتسجيل، وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، 435 معاملة، منها 26 معاملة لأندية دوري أدنوك للمحترفين، و73 معاملة لأندية الدرجة الأولى، و121 معاملة لأندية الدرجة الثانية، و144 معاملة لأندية الدرجة الثالثة، و26 معاملة لفرق تحت 23 سنة، و45 معاملة لمسابقات دوري الشباب تحت 21 سنة.

ومثلت فترة الانتقالات الشتوية فرصة للأندية لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، لاسيما على صعيد أندية دوري أدنوك للمحترفين.

ومن أبرز الصفقات الشتوية، انضمام اللاعب البرازيلي جواو بيدر إلى نادي الوصل قادماً من نادي التعاون السعودي، وكذلك تعاقد الوصل مع الحارس المغربي أنس الزنيتي، ومن الصفقات المميزة أيضاً انضمام اللاعب المغربي عادل تاعرابت إلى الشارقة قادماً من النصر، وكذلك تعاقد نادي النصر مع المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيش قادماً من الوصل، فيما ضم شباب الأهلي لاعب الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا (21 عاماً) قادماً من فريق بينارول، وتم قيده في فئة المقيمين.