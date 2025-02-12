الامارات | «الخليج لقدامى اللاعبين» بدلاً من بطولة الأساطير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتماد مسمى كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، بدلاً من بطولة الأساطير، ونقل توقيتها من 22 إلى 26 فبراير الجاري.

تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحافي، ظهر أمس، في الكويت، بحضور رئيس لجنة قدامى اللاعبين، حسن السويدي، وعضو اللجنة، محسن مصبح.

وأكد السويدي أن البطولة كان مقرراً لها على هامش بطولة كأس الخليج «خليجي 26»، في الكويت، أخيراً، إلا أن القائمين على أمرها اتفقوا على إقامتها في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت.

وسيحصل البطل على 200 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 150 ألفاً.