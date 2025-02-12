ماركا: 1000 ريمونتادا للملك !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: حقق ريال مدريد فوزًا قاتلاً على مضيفه مانشستر سيتي 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مباريات دور الملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-25.

ورصدت صحيفة "ماركا" المدريدية هذا الفوز الكبير، والعودة المعتادة للملكي من بعيد، وهي عادته الدائمة في دوري الأبطال، وكأنه يتعمد تصدير الإثارة لجماهيره ، وكذلك للمنافسين.

ماركا قالت :"كان لا بد أن يكون الأمر هكذا، وهو دائماً هكذا، كان ريال مدريد على بعد 5 دقائق فقط من السقوط بنفس الطريقة التي اعتاد بها العودة والإطاحة بمنافسيه".

وتابعت الصحيفة الاسبانية الشهيرة :"هدفان من هالاند وضعا الريال في موقف صعب، ولكن عاد بطل أوروبا ليرعب الجميع، سجل إبراهيم دياز هدفا، ورفض النجم المغربي الاحتفال لأنه كان لاعباً في صفوف مان سيتي منت قبل، وهي لمحة نالت استحساناً من جماهير السيتي، وأضاف بيلينغهام هدفا آخر في الدقيقة 92، ليضمن عودة الفريق للمرة الألف في انتصاره رقم 300 في أوروبا. ليلة أخرى لا تنسى لملك أوروبا".

وكان ريال مدريد قد حول تأخره في مرتين إلى فوز ثمين في ملعب الاتحاد معقل السيتي في مباراة مثيرة وحافلة بالفرص، وسوف تقام مباراة العودة الأربعاء 19 من شباط (فبراير) الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

الملك لا يعرف الاستسلام

أثبت ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أنه لا يعرف معنى للاستسلام، لاسيما في مسابقته المحببة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما صعق مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 3 - 2 في الوقت القاتل الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وبدا أن سيتي سينتقل إلى ملعب ريال بأفضلية هدف وحيد بتقدمه 2 1 بثنائية النروجي إرلينغ هالاند حتى الدقيقة 86، قبل أن يقول البديل المغربي إبراهيم دياس كلمته بعد أقل من دقيقتين من دخوله بإدراكه التعادل، ثم اكتملت العودة بهدف قاتل للإنكليزي جود بيلينغهام نتيجة خطأين دفاعيين.

ونظرا إلى ما حققه سيتي في العقد الأخير من الزمن ومكانة ريال في الكرة الأوروبية كأكثر فريق فوزا بلقب دوري الأبطال (15)، تستحق هذه المواجهة أن تكون في الأدوار المتقدمة جدا.

لكن النظام الجديد فرض واقعا جديدا أسفر عن اضطرار فرق عملاقة مثل بطلي إسبانيا وإنكلترا وميلان ويوفنتوس الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني للقتال من أجل حياتها في ملحق من ثماني مواجهات لتحديد من سيلحق بركب الفرق الثمانية الأولى.

وينتقل الفريقان إلى "سانتياغو برنابيو" الأربعاء لخوض إياب هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في المواسم الأربعة الأخيرة، ما جعلها من "كلاسيكيات" المسابقة في تاريخها المعاصر.

رباعي هجومي مدريدي



وبدأ المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي اللقاء بإشراك الرباعي الهجومي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو وبيلينغهام، فيما اعتمد في الدفاع على لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن في ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها.

وفي الجهة المقابلة، عوّل الإسباني بيب غوارديولا على جون ستونز أمام خط الدفاع للحد من خطورة الرباعي الهجومي للضيف الملكي الذي كان الأقرب لافتتاح التسجيل عبر مبابي لكنه اصطدم بتألق الحارس البرازيلي إيدرسون.

وعاد ريال ليهدد مرمى مضيفه بفرصة مزدوجة أولا عبر فينيسيوس الذي سدد في إيدرسون، فسقطت الكرة عند ميندي لكن الهولندي نايثن أكيه كان في المكان المناسب لإبعاد تسديدة الفرنسي (12).

وجاء رد سيتي مثمرا إذ وضعه هالاند في المقدمة بتسديدة من زاوية صعبة بعد كرة من جاك غريليش إلى الكرواتي يوشكو غفارديول الذي حضرها بصدره لزميله النروجي، فتابعها في الشباك مسجلا هدفه الأول على الإطلاق في شباك ريال (19).

وتم التأكد من صحة الهدف بعد الاحتكام طويلا إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وكان فينيسيوس قريبا من إدراك التعادل لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته من العارضة (25).

ضربة للسيتي

وتعرض سيتي لضربة بإصابة غريليش ما اضطره لترك مكانه في الدقيقة 30 لفيل فودن الذي كان قريبا من الوصول إلى الشباك بتسديدة قوية من مشارف المنطقة تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صدها (35)، ثم تدخُّل العارضة لصد رأسية من السويسري مانويل أكانجي إثر ركلة ركنية (37).

ومع الاقتراب من نهاية الشوط الأول، اختبر فالفيردي حظه بتسديدة صاروخية "تقليدية" من خارج المنطقة لكن الكرة علت العارضة بقليل (43)، كما حال تسديدة مبابي الذي كان في موقع مناسب للتسجيل (2+45).

ونتيجة إصابته في الشوط الأول، ترك أكانجي مكانه لريكو لويس في بداية الشوط الثاني الذي استهله سيتي بفرصة لهالاند الذي ارتدت تسديدته من العارضة (46)، ثم رد ريال بمحاولة رأسية لبيلينغهام خارج الخشبات الثلاث (53).

ونجح ريال في إدراك التعادل عندما مرر داني سيبايوس الكرة بشكل رائع إلى مبابي إثر ركلة حرة فاشلة، فتابعها الفرنسي بشيء من الحظ على "الطائر" بساقه اليمنى في الشباك (60)، ثم كان قريبا من صناعة الهدف الثاني لكن تسديدة فالفيردي مرت بجانب القائم الأيمن (63).

واصل ريال مده الهجومي وكان بلينيغهام قريبا من الوصول إلى الشباك لولا تألق إيدرسون (66)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة وأهدى سيبايوس أصحاب الأرض ركلة جزاء بإسقاطه فودن في المنطقة المحرمة، فانبرى لها هالاند بنجاح (80).