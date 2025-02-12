موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الإسماعيلى فى الدوري المصرى والقناة الناقلة

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الاسماعيلى ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم واجه غزل المحلة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاسماعيلى فى دوري nile

مباراة الأهلى والاسماعيلى تقام فى السابعة مساء الاحد المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.