شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الهلال السعودى برباعية فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، حقق النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه المستحق على الهلال السعودي (4-0)، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

افتتح الأهلي بالقيادة الفنية للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى التسجيل فى وقت مبكر عن طريق ياسر إبراهيم فى الدقيقة الـ9، من رأسية بعد ركلة حرة لعبها علي معلول، وعاد ياسر إبراهيم للتسجيل من جديد فى الدقيقة 18، من خلال كرة رأسية أيضًا سكنت شباك مرمى الهلال.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 40. وضاعف الأهلي نتيجة المبارة التاريخية بهدف رابع فى الدقيقة 64 بهدف عمرو السولية.

في غضون ذلك، خسر الهلال جهود 2 من أبرز نجومه عندما طرد حكم المباراة اللاعب ماثيوس بيريرا بعد التحامه القوي مع لاعب الأهلي عمرو السولية.

وبعد دقايق قصيرة تلقى ثاني لاعبي الهلال محمد كنو بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف مع ياسر إبراهيم دون كرة.

كان الهلال قد خسر من تشيلسي في مباراة دور نصف نهائي البطولة بهدف نظيف، فيما فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي بهدفين في نفس الدور.

كتب الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر تويتر وقتها: «الأهلي رسميًّا أول نادٍ في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، جعلت أفريقيا فخورة».

ونجح الأهلي وقتها في التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية تواليًا، ليصبح أول نادٍ في العالم يحقق هذا الإنجاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.