شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير الى قطر للمشاركة في البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تطير اليوم بعثة منتخب كرة السلة رجال إلى قطر للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الودية، في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا التي تقام بمدغشقر في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجارى

وتقام بطولة قطر الدولية الودية في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر الجارى.

وجاء جدول مباريات مصر في البطولة الودية كالتالى..

مصر ولبنان يوم 14 فبراير

مصر وقطر يوم 15 فبراير

مصر والفلبين يوم 16 فبراير

وتضم قائمة منتخب السلة كلا من يوسف شوشة، عمر عرابى، إيهاب أمين ، أنس أسامة، عمرو زهران، بيبو زهران، ومؤمن خيري، ومصطفى كيجو، أحمد عادل، يوسف رفعت ، ياسين شيخو ، مهاب ياسر، يوسف شحاتة ، محمد طه ، عمر الشيخ ، خالد عبد الناصر ، على أحمد ، باسم الليثي ، أحمد خلف ، محمد أشرف.

