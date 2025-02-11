الامارات | الشارقة يهزم «الحسين إربد» ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة انتصارا مهما على مضيفه فريق الحسين إربد الأردني بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي في ذهاب الدور ثمن النهائي من «دوري أبطال آسيا للأندية 2» ليقترب الشارقة من التأهل إلى ربع نهائي البطولة، علما أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على استاد الشارقة يوم 18 الجاري.