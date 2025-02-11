شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارا باستدعاء ثلاثة لاعبين لمعسكر منتخب الناشئين القادم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين للانضمام للمعسكر القادم لمنتخب مصر مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بدولة المغرب.

وتضم القائمة من الزمالك كل من :-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر مواليد 2008 في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر، خلال الفترة من 12 فبراير، وحتى يوم 15 من الشهر ذاته.

ويشارك المنتخب الوطني في دورة ودية بدولة المغرب خلال الفترة من 16 فبراير، وحتى 23 من نفس الشهر، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.