شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام غزل المحلة 1- 0.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستمر تقدم فريق الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهدد كريم الدبيس مرمى المحلة في الدقيقة الأولى من تصويبة قوية ولكن مرت أعلى العارضة، بعد استقبال تمريرة رائعة من أفشة، وصوب أفشة تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة ولكن تصدى لها عامر عامر حارس مرمى المحلة، وتراجع أداء الأهلي بعد أول 10 دقائق ونشط المحلة هجوميا ووصل إلى منطقة جزاء الأهلي ولكن بدون خطورة حقيقية.

وتراجع أداء الأهلي بعد أول ربع ساعة ولم يهدد أي خطورة على مرمى الغزل، فيما تمركز اللعب في وسط الملعب وسط غياب التفاهم بين لاعبي الفريق الأمر، وهدد محمد بن شرقي مرمى الأهلي بتصويبة رائعة في الدقيقة 43 في زاوية صعبة ولكن حولها الشناوي إلى ركنية، وهدد بن شرقي مرمى الأهلي للمرة الثانية في الدقيقة 44 بعد متابعته لتسديدة بن حمودة ولكن أمسك بها الشناوي، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وهدد إمام عاشور مرمى المحلة برأسية في الدقيقة 47 من رأسية بعد متابعته لعرضية جراديشار ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 56 من ركلة حرة ثابتة من خارج منطقة جزاء المحلة وسددها بعيدا عن الحائط البشري وسكنت الزاوية اليسرى لمرمى عامر عامر.

وسدد عمرو السولية تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 ولكن مرت أعلى العارضة ، وفي الدقيقة 65 سدد إمام عاشور تصويبة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المحلة، وأنقذ الشناوي فرصة تسجيل هدف التعاقد في الدقيقة 68 من سديدة بن حمودة بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد بن شرقي.

وتعرض مصطفى العش للطرد المباشر في الدقيقة 74 نتيجة عرقلة محمد علي بن حمودة ، وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة من قبل الفار الذي أكد القرار.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا

خط الوسط : محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب

الهجوم: عبده يحيى ، محمد على بن حمودة

لعب الأهلي وغزل المحلة، 97 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود غزل المحلة للدوري موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 5 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها كل من مصطفى العش "عكسي" وعلي معلول ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 133 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، حسام حسن برصيد ثمانية أهداف، وأسامة حسني برصيد ستة أهداف، ثم محمود الخطيب ورفعت الفناجيلي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ثم صالح سليم ومختار مختار ومحمد شريف برصيد أربعة أهداف لكل منهم.



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احتفال إمام عاشور بالهدف



إمام عاشور الأهلى والمحلة الشوط الثانى



إمام عاشور وسامى قمصان



إمام عاشور ومحمد شوقى



حسين الشحات الأهلى والمحلة الشوط الثانى



كريم الدبيس الأهلى والمحلة الشوط الثانى