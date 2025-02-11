شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين يقود سموحة أمام البنك الأهلي بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود صلاح أمين المدرب في جهاز نادي سموحة، الفريق في مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي الأحد المقبل، بعد انتهاء إيقافه، واستمرار إيقاف وغياب المدير الفني أحمد سامي لمباراتين مقبلتين.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية قد قررت إيقاف صلاح محمد أمين مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد .

كما قررت منع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم بعد إنتهاء المباراة.

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره بتروجيت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق سموحة محمد سالم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 17 أيضا محتلا المركز التاسع.