شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوبوليس فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 35-25 فى إطار مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025 .

يشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.