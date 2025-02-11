شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتقدم للاهلى بمرمى غزل المحلة ويوسع الفارق فى صدارة هدافى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم إمام عاشور لاعب فريق الاهلى بالهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، ليوسع الفارق فى صدارة ترتيب هدافى الدورى بعدما وصل للهدف الثامن بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ناصر منسي وعمرو ناصر مهاجم فاركو

وخاض فريق الاهلى بقيادة السويسرى كولر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش، كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات، نيتس جراديشار

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة القربصى بابا فاسيليو يضم كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .

خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.

ترتيب الفريقين

ويملك فريق الأهلى 26 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.



إمام عاشور خلال المباراة



جانب من مباراة المحلة والأهلى



جراد يشار خلال مباراة المحلة



جراد يشار